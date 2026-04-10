Lladós (Farmaindustria-Amgen) reclama un "ecosistema" que fomenti la innovació a Europa

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Farmaindustria i directora general d'Amgen Iberia, Fina Lladós, ha reclamat un "ecosistema" que fomenti la innovació a Europa, aprofitant el potencial que, a parer seu, té la regió en l'àmbit de la salut.
"Tenim tots els elements per ser exitosos, i és el que hem de dur a terme assegurant-nos que actuem ràpid amb la legislació apropiada a nivell europeu", ha afirmat en la segona jornada de l'European Pulse Forum 2026 de 'Politico' i beBartlet, que se celebra aquest divendres al CosmoCaixa de Barcelona.
Ha assenyalat que malgrat tenir grans investigadors, Europa no ha aconseguit crear un model per materialitzar les idees en productes reals, que sí han aconseguit els EUA o la Xina, àmbit que ha defensat abordar des de la "inversió pública" i la col·laboració privada.
En aquest sentit, ha proposat establir noves directrius i polítiques a nivell comunitari que "ambicionin com vol ser Europa i com vol liderar el camí de la biotecnologia en el futur", adaptant la legislació actual.
"Necessitem més incentius per assegurar que animem els investigadors a transformar les seves idees en noves empreses, i les que ja estem establertes, estem motivades per mantenir la nostra recerca aquí", ha assegurat Lladós.