L'L4 del Metro de Barcelona reprèn la normalitat aquest dissabte després de les obres d'aquest estiu

El servei ha estat interromput del 26 de juny al 25 d'agost per renovar la via

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

L'L4 del Metro de Barcelona ha reprès la normalitat aquest dissabte a les 5.00 hores després de les obres de renovació de la via, que han interromput el servei de la línia del 26 de juny fins al 25 d'agost entre les estacions de Verdaguer i Bogatell, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicat.

Amb aquesta actuació, que s'ha dividit en dues fases durant tot l'estiu, s'han renovat sis quilòmetres de via doble que s'han construït de nou, s'ha substituït el balast per formigó i s'han instal·lat 12.000 metres lineals de carril d'acer, als quals s'han aplicat 500 soldadures elèctriques i unes 400 d'aluminotèrmiques.

En la primera fase s'ha actuat entre les estacions de Ciutadella-Vila Olímpica i Girona, des del 26 de juny fins al 31 de juliol, i en la segona s'ha intervingut el tram entre les estacions de Jaume I i fins a Girona, de l'1 al 25 d'agost.

L'1 d'agost es van obrir les estacions de Barceloneta i Ciutadella-Vila Olímpica i es va procedir a iniciar les obres del segon tram mantenint el "ritme previst" i sense cap retard, segons va explicar la presidenta de TMB, Laia Bonet.

OBRA A TERMINI I SENSE INCIDENTS

Tant en la primera com en la segona fase, les obres s'han desenvolupat amb normalitat, complint els calendaris previstos, i s'ha "aconseguit que l'L4 del Metro doni servei íntegrament abans que comenci el període escolar".

Entre els beneficis que es buscaven amb l'obra hi havia millorar la fiabilitat de la línia, reduir el nombre d'incidències, solucionar el problema de les vibracions en diversos sectors pels quals passa la línia i aconseguir un manteniment més eficaç amb una millor optimització dels costos.

Bonet ha recordat que aquesta era "una obra necessària en aquesta línia de la xarxa de metro per les conseqüències positives que aportarà, com la millora en el confort i la qualitat del viatge i la reducció vibratòria".

Amb tot, l'obra ha requerit una inversió de 16,4 milions d'euros, finançats a través de la Generalitat i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

ALTERNATIVES I REFORÇOS

Durant els talls, TMB ha reforçat el servei de la resta de línies de metro respecte a l'oferta habitual i ha augmentat la freqüència en totes les línies menys en l'afectada i també ha habilitat un servei de busos llançadora que han fet el recorregut afectat durant les dues fases de les obres, amb un interval de pas d'entre tres i quatre minuts.

Bonet ha destacat que "dins de les molèsties que suposa qualsevol afectació al servei, els serveis alternatius han funcionat bé i, malgrat que s'havien triat les dates amb la intenció que la possible afectació a la ciutadania fos mínima, és d'agrair l'esforç dut a terme per les persones usuàries per adaptar-se als talls".