L'L4 del Metro de Barcelona recupera la normalitat aquest dilluns després de 2 mesos en obres

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
L'L4 del Metro de Barcelona recuperarà la normalitat aquest dilluns després de més de 2 mesos en obres, que han afectat el tram entre Verdaguer i Trinitat Nova, per renovar 6 quilòmetres de via de manera integral amb l'objectiu de reduir vibracions a la zona.
D'aquesta manera, la xarxa de tren subterrani de Barcelona recupera el servei habitual, també a l'L11 entre Trinitat Nova i Casa de l'Aigua, després de restablir-se el tram Verdaguer-Maragall aquesta setmana, explica el consistori en un comunicat aquest divendres.
La tinent d'alcalde i presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, ha agraït als veïns la paciència per unes obres que, ha recordat, eren "absolutament necessàries" per prestar un millor servei.
La reforma ha suposat una inversió de 20 milions per part de TMB, i s'han sumat a les realitzada per la Generalitat amb l'objectiu de modernitzar tecnològicament el sistema de senyalització, que ha suposat 62 milions d'euros.
Aquests últims treballs van començar el febrer de l'any passat, durant els quals el Departament de Territori de la Generalitat ha renovat la senyalització del tram de l'L4 afectat aquest estiu: en concret, s'han posat en servei nous enclavaments a Trinitat Nova, Via Júlia, Girona i Maragall, amb una tecnologia que millora la fiabilitat del servei.