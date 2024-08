L'L4 del Metro de Barcelona recupera aquest divendres el servei després del tall per obres de millora

La línia estava tallada entre les estacions Selva de Mar i La Pau des del 27 de juliol



BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

L'L4 del Metro de Barcelona ha recuperat aquest divendres el servei després del tall entre les estacions Selva de Mar i La Pau per realitzar obres de millora, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicat.

El servei es recupera en la data prevista després del tall que va començar el 27 de juliol i la línia estarà totalment operativa coincidint amb l'inici de la Copa Amèrica i abans que comenci el curs escolar.

Les obres han servit per millorar l'accessibilitat de l'estació de La Pau i per instal·lar una 'bretelle': un conjunt de desviaments que fa possible enllaçar dues vies paral·leles per fer un canvi de sentit dels trens.

Aquesta actuació en la infraestructura s'emmarca en el projecte de renovació de senyalització que s'està fent en l'L4 i que, en el futur, permetrà incrementar el nombre de trens que circulen per aquesta línia.

Els treballs els ha realitzat la Generalitat amb un cost d'1 milió d'euros per a les actuacions per posar un ascensor i d'1,5 milions d'euros per instal·lar la 'bretelle'.

UNA OBRA "NECESSÀRIA"

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha recordat que aquesta era "una obra necessària per les conseqüències positives que aportarà, com la millora en accessibilitat de l'estació de La Pau, i la possibilitat d'incrementar en el futur el nombre de trens".

També ha destacat que les alternatives de transport "han funcionat bé" i ha agraït l'esforç dels usuaris per adaptar-se als talls.