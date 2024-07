L'L4 del Metro de Barcelona estarà tallada entre Selva de Mar i La Pau a partir d'aquest dissabte

TMB realitzarà obres de millora fins el 22 d'agost

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

La línia L4 del Metro de Barcelona estarà tallada entre les estacions de Selva de Mar i La Pau des d'aquest dissabte fins al 22 d'agost (tots dos inclosos) per obres per millorar la infraestructura i l'accessibilitat de l'estació de la Pau.

La principal alternativa serà la xarxa de metro, amb connexió de l'L2 a La Pau, i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitarà un servei especial d'autobús amb parades a totes les estacions afectades pel tall, amb una capacitat equivalent i el mateix horari del metro.

Es garantirà l'enllaç entre Bus i Metro amb les últimes sortides del bus especial amb els últims trens en servei: la freqüència de busos serà de 4 minuts aproximadament en hora punta i comptarà amb fins a 9 busos articulats.

També circularà per la zona el bus V13 (Mar Bella-Trinitat Vella), les línies del Trambesòs T4 (uneix Glòries amb Selva de Mar i El Maresme/Fòrum), T5 i T6 (uneixen Glòries amb el Besòs), i les línies de Tusgsal B20 i B25 (que connecten Urquinaona amb Selva de Mar).

OBRES DE MILLORA

La suspensió del servei durant quatre setmanes permetrà executar obres de millora que són incompatibles amb la circulació de trens, que assumirà la Generalitat per 2,5 milions d'euros.

Es realitzaran els treballs necessaris per instal·lar l'ascensor vestíbul-andana per quan es posi en servei l'andana de la via 2 i també es renovarà la senyalització i s'instal·larà una agulla del tipus 'bretelle' a La Pau que permetrà incrementar la capacitat del transport de l'L4 en un futur.

Aquesta agulla consisteix en un conjunt de desviaments que permet enllaçar dues vies paral·leles per fer un canvi de sentit dels trens, que estan finançades amb 1,5 milions d'euros, en part amb fons europeus.

QUATRE LÍNIES AFECTADES A L'ESTIU

A més del tall a l'L4, també continua el tall de l'L2 entre Paral·lel i Sagrada Família (del 25 de juny al 25 d'agost) i el de l'L5, entre Cornellà Centre i Collblanc (del 25 de juny a l'1 de setembre).

També es faran treballs a l'L10N, entre les estacions de Gorg i La Salut, entre el 5 i el 25 d'agost; i totes les actuacions de les quatre línies costaran 25 milions d'euros, que assumiran conjuntament TMB i la Generalitat.

Les actuacions estan centrades a millorar les línies per reduir les incidències, disminuir les vibracions que afecten actualment diversos trams, millorar el confort del passatge i la qualitat del viatge, l'accessibilitat i la capacitat, i assolir-ne un manteniment més eficient.