L'L4 de Metro de Barcelona estarà tallada entre Passeig de Gràcia i La Pau del 6 al 8 de desembre

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha informat que l'L4 de Metro de Barcelona estarà tallada entre les estacions de Passeig de Gràcia i La Pau del 6 al 8 de desembre pels treballs de renovació de la senyalització de la Conselleria de Territori de la Generalitat.
En un comunicat aquest divendres, el consistori ha explicat que el tall del servei es fa durant aquests tres dies perquè coincideix amb el pont de desembre i provoca així una "mínima" afectació, mentre que dilluns 8 de desembre, entre les 05.00 i les 08.00 hores, el tall s'ampliarà fins a l'estació de Verdaguer.
També ha assenyalat que el Govern farà obres de millora de l'accessibilitat a l'estació de Clot de l'L1 i l'L2 els mateixos dies.