L'L2 del Metro de Barcelona estarà tallada un mes entre La Pau i Gorg per una incidència

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tallarà l'L2 el tram entre les estacions de La Pau i Gorg del 2 de novembre al 3 de desembre per una incidència a la plataforma de via del túnel entre l'estació d'Artigues i Sant Roc.
Ho ha explicat en unes declaracions als mitjans aquest dijous el CEO de TMB, Xavier Flores, acompanyat pel director de la xarxa del Metro, David Prat, en les quals ha explicat que al tram de la incidència els trens circulen a 15 quilòmetres per hora en tots dos sentits per evitar que augmenti la incidència i que és "segur" circular-hi mentre no es fa el tall.
Ha detallat que van detectar la fisura en una inspecció rutinària i que es tracta d'un tram on la via passa per sota el riu Besòs: "El trencament està vinculat a la força de l'aigua i l'augment del nivell freàtic, però no assegurem que sigui a causa de les fortes pluges".
Ha sostingut que la reducció de la velocitat ha provocat que hi hagi menys trens circulant i que, per tant, es produeixin aglomeracions en hora punta a les estacions afectades de Badalona i Sant Adrià de Besòs (Barcelona), per la qual cosa han decidit tallar el servei per solucionar el problema i poder-lo oferir a màxima capacitat com més aviat millor.
Les actuacions, que encara no tenen un pressupost tancat, preveuen la injecció de formigó sota l'estructura perquè se solidifiqui i tanqui les filtracions d'aigua, per posteriorment construir a sobre de la llosa nova.
TRANSPORT ALTERNATIU
Flores ha recomanat fer servir les alternatives ferroviàries perquè són les de "màxima capacitat" per substituir el servei de l'L2, alhora que ha apuntat que oferiran un bus complementari que farà el recorregut de les estacions tallades.
En aquest sentit, ha destacat que l'R1 de Rodalies arriba al centre, mentre que Gorg també compta amb l'L10 del Metro que connecta amb la Sagrera, i amb el tramvia per arribar a Sant Adrià de Besòs.
"Lamentem i demanem disculpes per les molèsties que provocarem, però són necessàries per tal de circular amb seguretat", ha conclòs.