L'L1 i l'L5 del Metro de Barcelona tindran 2 trens més els dissabtes per reduir esperes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, ha avançat que a partir d'aquest dissabte les línies L1 i L5 del Metro de la ciutat comptaran amb 2 trens més cadascuna de 10 a 21 hores per "reduir el temps d'espera i millorar el servei".
"Reduïm el temps d'espera en resposta al creixement de la demanda els dissabtes i mantenir els bons estàndards del servei", ha sostingut en declaracions als mitjans aquest dimarts, acompanyada pel ceo de TMB, Xavier Flores.
També ha explicat que entre setmana afegeixen un tren més a l'L5 a l'hora punta de la tarda perquè també han notat augment de demanda en aquest horari, i començarà a funcionar aquest dijous.
MILLORA EN LA FREQÜÈNCIA DE PAS
Ha concretat que la freqüència de pas de l'L1 els dissabtes passarà d'intervals superiors als 6 minuts a valors d'entre 5 minuts 30 segons i 4 minuts 46 segons, segons la franja horària.
En el cas de l'L5, les freqüències es reduiran des de gairebé 6 minuts fins a situar-se per sota dels 5 a partir de l'hora vall de la tarda.
Ha apuntat que les validacions els dissabtes a l'L1 a les hores reforçades han passat de 215.522 el 2023 a 236.400 el 2026, un increment de prop del 10%, mentre que a l'L5 ha crescut de 174.797 a 200.282, gairebé un 15% més.
FLORES
Per la seva banda, Flores ha detallat que per a aquests canvis no ha calgut ampliar la plantilla i que només han ajustat els horaris i els torns dels treballadors actuals.
Ha afegit que els trens que s'afegeixen són combois que ja tenen i que en el futur aniran analitzant l'oferta i la demanda del servei per aplicar les mateixes mesures a altres línies del metro.