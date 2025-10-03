L'intercanviador de les línies L4 i L5 a l'estació de Verdaguer del Metro de Barcelona tanca un any

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
L'intercanviador que uneix les línies 4 i 5 a l'estació de Verdaguer del Metro de Barcelona tancarà el 13 d'octubre durant un any per obres en l'accessibilitat del passadís d'intercanvi que permetran substituir les escales per rampes.
Durant aquest període l'intercanvi entre línies s'haurà de fer pel carrer, que estarà indicat a les sortides del Metro, i "no es descomptarà cap viatge en tornar a validar", ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicat aquest divendres.
Els treballs, que van a càrrec de la Generalitat amb un pressupost de 8,6 milions d'euros, ja van començar en aquest espai a començaments d'any amb una primera fase d'instal·lació de 3 ascensors, mentre que ara se'n posaran 3 més per connectar el carrer amb el vestíbul de l'L5 i el vestíbul de l'L4 amb les dues andanes.