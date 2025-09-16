L'Institut Barcelona Esports destinarà 4,8 milions a beques per a extraescolars esportives

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Barcelona Esports (IBE), destinarà aquest curs 2025-2026 fins a 4,8 milions en beques per fomentar la pràctica de l'esport fora de l'horari lectiu entre els menors d'entre 6 i 17 anys amb recursos limitats.
Aquest curs, la dotació s'ha incrementat en 100.000 euros respecte a l'any passat, i les famílies poden presentar una sol·licitud telemàtica per rebre subvencions des d'aquest dimarts i fins al pròxim 9 d'octubre, informa el consistori en un comunicat.
El regidor d'Esport, David Escudé, ha reivindicat el compromís del govern municipal perquè "tots els nens i nenes puguin practicar esport a la ciutat", accedint així als beneficis en la salut, la integració i els valors que suposa per a ells.