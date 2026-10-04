7 línies d'autobús de Barcelona continuen registrant afectacions després de les fortes pluges

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
7 línies d'autobús de Barcelona continuen registrant incidències aquest diumenge a la tarda després de les fortes pluges que han afectat el dissabte a la nit i el diumenge a la matinada principalment el litoral i prelitoral català.
Les línies D50 i 76 no circulen a l'avinguda de Vallbona, mentre que la circulació de la línia 112 està interrompuda al carrer Cànoves, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
La circulació de la línia 118 està interrompuda al carrer de la Gespa, la de la línia 138 a l'avinguda Torre Nostra, la de la línia 182 a la carretera Alta de les Roquetes i la de la 183 al carrer de Sant Feliu de Codines.