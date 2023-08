L'inici de la Volta a Barcelona afectarà aquest dissabte 45 línies de bus i la T4 del tramvia

L'Ajuntament demana desplaçar-se "únicament i exclusivament" amb metro i evitar el cotxe

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

L'inici de la Volta Ciclista a Espanya a Barcelona aquest dissabte afectarà 45 línies de bus, que veuran alterat el recorregut, per la qual cosa l'Ajuntament de la capital catalana demana moure's "únicament i exclusivament" amb metro durant les hores que duri l'esdeveniment.

Les restriccions de mobilitat, que seran les "més importants de la història" de Barcelona, han començat a les 5.00 hores del matí amb afectacions puntuals, i a les 14.00 s'aïllarà tot el recorregut per poder dur a terme els entrenaments oficials.

Les línies de bus afectades seran la D20, D40, D50, H8, H10, H12, H14, H16, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 21, V23, V25, V27, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 46, 47, 54, 59, 62, 63, 65, 67, 79, 91, 109, 115, 136, 141, 150, 192, i les rutes blava i vermella de Bus Turístic.

L'Ajuntament reforçarà el servei de metro de les línies que donen servei a les zones afectades, i el vehicle privat no podrà circular pel recorregut durant les hores que dura la competició, i tampoc no es permetrà aparcar a la zona des del dia anterior.

A més, la Volta també provocarà afectacions en el servei del tramvia, en concret al servei del bus que substitueix la línia T4 entre les 13.15 i les 22 hores: durant aquesta franja horària, només hi haurà servei entre Estació de Sant Adrià i Fluvià, quedant sense servei el tram entre Glòries i Fluvià.

RECORREGUT

La Volta iniciarà la primera etapa a la capital catalana, que serà una contrarellotge per equips, i se celebrarà íntegrament als carrers de la ciutat, en un recorregut de 14 quilòmetres.

Sortirà a les 19.00 hores a la platja del Somorrostro, pujarà pel carrer Marina, passarà per la plaça dels Voluntaris Olímpics, continuarà per Marina, Ramon Turró, Sardenya, Pujades, el passeig de Pujades, el passeig Lluís Companys i el de Sant Joan, el carrer Casp, Lepant, Sancho de Ávila i Badajoz.

Continuarà per l'avinguda Diagonal, el carrer Cristóbal de Moura, Bac de Roda, la rambla Guipúscoa, els carrers Aragó, Lepant, Mallorca, Roger de Llúria, Rosselló, passeig de Gràcia, Aragó, Tarragona, plaça d'Espanya, i acabarà a l'avinguda de la Reina Maria Cristina a les 21.00 hores.

78 PASSOS DE VIANANTS

El recorregut tindrà habilitats un total de 78 passos de vianants per on es podrà creuar a peu en el moment en què l'organització de la cursa ho permeti, tot i que el consistori ha demanat evitar fer-ho.

Al carrer Tarragona, a l'altura del carrer Diputació, s'hi instal·larà un pont provisional per a vianants per facilitar el pas per sobre del recorregut, mentre duri la restricció, i per travessar la plaça Espanya, en sentit Llobregat-Besòs o a l'inrevés, es podrà fer pels passadissos subterranis del metro.

COINCIDEIX AMB L'OPERACIÓ TORNADA

La Guàrdia Urbana recomana a les persones que es vulguin acostar al circuit per veure'l escollir un punt de tot l'itinerari i quedar-s'hi, perquè "tots els punts són bons".

Tenint en compte que la celebració de la Volta coincideix aquest cap de setmana amb l'operació tornada de les vacances, l'Ajuntament ha demanat als ciutadans que avancin la tornada en la mesura del possible per evitar les restriccions.

L'itinerari del circuit no és tancat i per entrar a la ciutat es podrà fer per les Rondes, i la Gran Via estarà oberta en sentit Llobregat-Besòs: "A través dels túnels de plaça Espanya i Glòries es pot creuar la ciutat", explica la Urbana.