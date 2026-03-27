La línia V19 de TMB reforça el seu pas pel Park Güell i la zona marítima per millorar el servei

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà a partir de dissabte dos trams de la línia V19 de bus els caps de setmana i festius per millorar el servei al seu pas per l'entorn del Park Güell i de la zona marítima de la ciutat.
L'augment de l'oferta suposa afegir 8 vehicles més a l'oferta regular existent i es mantindrà fins al 27 de setembre, després de les festes de la Mercè, informa TMB en un comunicat aquest divendres.
Així, al seu pas pel parc, el reforç serà entre les parades de Praga-Ronda Guinardó i l'avinguda República Argentina (metro Vallcarca); mentre que a la part marítima es reforçarà entre les parades de Passeig Sant Joan-Còrsega i Plaça Rosa dels Vents.