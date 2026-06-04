La línia T4 del tramvia de Barcelona tindrà afectacions el 13 i 14 de juny per obres de millora

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La línia T4 del tramvia de Barcelona només circularà entre Verdaguer i Glòries el dissabte 13 de juny i el diumenge 14 per unes obres de millora de les instal·lacions a l'altura d'El Maresme, deixant el servei interromput des de Glòries fins a Port Fòrum.
En un comunicat aquest dijous, Tram explica que reforçarà el servei de la T6 que va de Ciutadella-Vila Olímpica a Estació de Sant Adrià (per la Gran Via), amb més freqüència de pas per facilitar la mobilitat del passatge i l'enllaç a Glòries amb la T4.
Els usuaris podran anar de Glòries a Port Fòrum amb la T6, i per arribar a la zona sense servei es recomana la línia L4 del Metre i les línies 7 i N7.