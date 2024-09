La línia L5 del Metro de Barcelona recupera aquest dilluns la normalitat després de les obres d'estiu

Torna al servei habitual després de romandre tancada entre Cornellà Centre i Collblanc



BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

La línia L5 del Metro de Barcelona recupera aquest dilluns la normalitat un cop finalitzades en el termini previst les obres per renovar la via i reduir vibracions entre les estacions de Cornellà Centre i Collblanc, un tram que ha romàs tancat durant els mesos d'estiu.

Amb la reobertura del tram afectat de l'L5 queden normalitzades totes les línies on s'han fet obres aquest estiu --L2, L4 i L10 Nord--, segons informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

La renovació a l'L5 ha requerit una inversió de 16 milions d'euros i permet reduir vibracions en cinc quilòmetres de via, millorar l'accessibilitat i incrementar la capacitat del transport de la línia, per on circularà ara com ara un tren més de l'habitual a partir d'aquest dilluns.

SENSE INCIDÈNCIES I EN EL TERMINI PREVIST

Les obres s'han desenvolupant sense cap incidència destacada, i tant el metro com la trentena d'autobusos excepcionals que han servit com a llançadores alternatives han absorbit amb normalitat les necessitats de mobilitat del tram afectat.

La complexa obra s'ha fet complint amb els calendaris previstos i s'ha aconseguit que la línia L5 torni a donar servei normalitzat abans que comenci el període escolar, tal com estava programat.

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, ha agraït a la ciutadania la comprensió demostrada per les inconveniències que han suposat els tancaments al metro aquest estiu que "han obligat a modificar les rutines dels desplaçaments de milers d'usuaris i usuàries".

Bonet ha recordat que era necessari fer els tancaments de serveis durant l'estiu, ja que són mesos en què baixa la mobilitat laboral i escolar.

ALTERNATIVES DURANT LES OBRES

La mateixa xarxa de metro ha estat la principal alternativa per a la mobilitat en el tram de l'L5 afectat per les obres, especialment l'L1, i també el servei de Rodalies a Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El metro també ha instal·lat dos busos llançadora: el primer entre Cornellà Centre i Collblanc, que ha circulat amb una freqüència de quatre minuts en hora punta, i ha comptat amb fins a 26 autobusos articulats; i el segon entre Can Vidalet i Can Serra, amb una freqüència de quatre minuts i tres autobusos estàndard.

Les setmanes prèvies al tancament es van dur a terme campanyes per informar la ciutadania, que van incloure la presència d'informadors que repartien fullets i informaven els usuaris a les estacions i llocs més rellevants de la línia i les parades del bus llançadora quan es van iniciar les obres.