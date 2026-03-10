La línia H12 de bus de Barcelona modifica part del seu recorregut per obres a la Gran Via

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
La línia H12 d'autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que va de Gornal a Besòs/Verneda modificarà el tram del seu recorregut entre el carrer Bilbao i la plaça de les Glòries a partir d'aquest dimecres per obres a la Gran Via.
En un comunicat aquest dimarts, TMB ha explicat que les obres obliguen a desviar els busos pels carrers Badajoz, Independència, l'avinguda Meridiana, Aragó i Bilbao, on recuperarà la seva ruta habitual i ha recomanat als usuaris planificar els seus desplaçaments i consultar l'estat del servei als canals oficials.
Mentre durin els treballs, s'anul·len les parades 795 (Gran Via-Llacuna) i 385 (Gran Via-Bilbao) i s'han habilitat dues parades alternatives al carrer Bilbao 217 i l'avinguda Meridiana 82-86 per garantir la mobilitat dels usuaris.