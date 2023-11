La línia de bus exprés X1 de Barcelona va superar els 5.000 passatgers diaris a l'octubre, un 30% més

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La línia de bus exprés X1 de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que uneix la plaça de les Glòries i la de Francesc Macià, ha registrat a l'octubre un augment de passatgers del 30%, amb una mitjana diària de 5.144 usuaris.

En un comunicat aquest divendres, TMB ha detallat que el pic màxim de passatgers es va registrar el 25 d'octubre amb 5.766 validacions.

L'empresa ha recordat que al juliol es van incorporar quatre parades al districte tecnològic del 22@, i la tinent d'alcalde de Mobilitat ha celebrat "l'èxit" d'aquesta línia, que quan es va implantar tenia com a objectiu els 4.000 passatgers diaris.

La línia exprés X1 té menys parades i circula per carrils reservats per reduir el temps de viatge, a més d'estar operada per vehicles "100% sostenibles".

Segons dades de TMB, arriba en molts trajectes a una velocitat comercial que supera els 16 quilòmetres per hora, un 40% més ràpida que la mitjana de les línies d'autobús de TMB.