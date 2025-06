L'IMH de Barcelona automatitza el tràmit per consultar les imatges de les multes de trànsit

BARCELONA 21 juny (EUROPA PRESS) -

L'Institut Municipal d'Hisenda (IMH) ha engegat un tràmit automatitzat i gratuït per consultar fotos per multes de trànsit de l'Ajuntament de Barcelona, informat aquest dissabte en un comunicat.

Fins ara, per accedir a una imatge relacionada amb una multa calia presentar una sol·licitud al Departament de Sancions de l'IMH, que buscava la imatge i l'enviava de nou mitjançant una notificació.

Amb el nou tràmit per internet, ara el ciutadà pot veure la denúncia i les imatges associades, i imprimir-les i descarregar-les al seu ordinador.

Aquest tràmit permet obtenir totes les imatges de la denúncia, mitjançant un codi segur de verificació (CSV) que apareix a la notificació.

Es poden consultar totes les denúncies i imatges de les infraccions de circulació fins un any després de la data de la denúncia, tant les que impliquin pèrdua de punts com les que no.

La iniciativa s'emmarca en el Pla Barcelona Fàcil, una estratègia per simplificar els tràmits administratius, reduir el temps necessari per completar-los i eliminar les barreres burocràtiques.