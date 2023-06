L'Imet i l'ONCE reivindiquen el servei de taxi per a les persones cegues amb gossos guia

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

L'Institut Metropolità del Taxi (Imet) i l'ONCE han organitzat aquest dimecres un acte per fer una demostració que recorda "la importància" de prestar el servei a les persones cegues que porten un gos pigall als taxistes de l'àrea metropolitana de Barcelona.

El delegat de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí, ha destacat l'actitud de la gran majoria de taxistes envers les persones cegues: "Són solidaris, pacients, ens acompanyen a la porteria, ens busquen quan no els trobem i ens ajuden en tot el que poden", segons un comunicat de l'Imet.

Per part de l'Imet, el seu gerent, Maria Teresa Carrillo, ha incidit en la importància de prestar aquests serveis a les persones amb un gos pigall perquè "aquests gossos són els ulls de les persones cegues", i aquest mateix dimecres la jornada ha projectat un vídeo creat per al sector que recorda que el taxi és imprescindible per a aquests usuaris.