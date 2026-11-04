L'ICPS obrirà el cicle de conferències 'La reacció democràtica' dimarts vinent

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) començarà el pròxim dimarts 10 de novembre el cicle de conferències 'La reacció democràtica', dedicat a debatre sobre la construcció d'una resposta democràtica contra l'onada reaccionària global.
El cicle, que s'estendrà durant el curs 2026-2027, començarà amb la conferència de l'exsecretari de Planificació Territorial del Govern entre 2003 i 2011 i president del Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona, Oriol Nel·lo, a les 17.30 hores al Museu Marítim, explica la Diputació de Barcelona en un comunicat.
Entre els conferenciants que hi participaran figuren la periodista Pepa Bueno, el president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, i l'exministre d'Universitats entre 2020 i 2023, Joan Subirats.