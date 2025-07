Liciten les obres per suprimir el pas a nivell de Flaçà (Girona) creant dos passos inferiors

GIRONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitat per 11,8 milions d'euros la construcció de dos passos inferiors per eliminar el pas a nivell a Flaçà (Girona), amb la finalitat de resoldre el pas del ferrocarril per un punt cèntric de la trama urbana amb molt trànsit viari i per als vianants.

Els treballs garantiran una permeabilitat i integració més grans de la infraestructura ferroviària al seu pas pel centre del municipi, i milloraran la seguretat de la ciutadania, informa l'entitat pública en un comunicat aquest dilluns.

L'actuació, que s'emmarca en el conveni vigent entre Adif, la Generalitat i l'Ajuntament, implica construir un pas inferior per a vehicles a uns 500 metres en sentit oest i un altre pas inferior per als vianants molt prop del pas a nivell actual.