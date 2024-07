L'ICAB i l'Ajuntament de Barcelona impulsen la justícia restaurativa per a les víctimes d'accidents

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Jesús M. Sánchez, i el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, han signat aquest dimecres un conveni per impulsar un programa pilot de justícia restaurativa per a les víctimes d'accidents de trànsit a Barcelona, segons un comunicat de l'ICAB.

El programa pretén introduir les pràctiques restauratives per facilitar un espai on aportar informació i dades que serveixin per reparar les parts involucrades en un sinistre, possibilitant que participin en la gestió dels seus propis interessos més enllà del procés judicial.

Aquesta prova pilot va entrar en funcionament a finals de juny i tindrà una previsió temporal de 6 mesos, després dels quals es farà la corresponent valoració i presentació dels resultats, valorant la conveniència de la implantació d'aquests serveis.

El degà de l'ICAB ha destacat que "de la col·laboració entre institucions sorgeixen solucions per a problemàtiques complexes i que són difícils d'abordar", mentre que Sánchez ha agraït la confiança dels responsables municipals amb els qui ha dit compartir la voluntat de protegir i impulsar els drets de la ciutadania.

Per la seva banda, el tinent d'alcalde ha posat en valor la cooperació entre les dues institucions per crear i millorar protocols com el que han ratificat i ha assegurat que l'Ajuntament "treballa diàriament per reduir els sinistres de tràfic a la ciutat a través de les polítiques de mobilitat i seguretat vial amb l'objectiu principal que ningú resulti ferit o, en el pitjor dels casos, perdi la vida en un accident".