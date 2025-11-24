L'Hospitalet (Barcelona) tindrà la seva "primera gran estratègia" d'habitatge amb 28 milions fins al 2031

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha aprovat en el ple d'aquest dilluns la seva "primera gran estratègia de ciutat en matèria d'habitatge", en què es preveuen inversions per un total de 28 milions d'euros entre 2026 i 2031.
L'alcalde, David Quirós, ha destacat que la mesura, que ha comptat amb els vots a favor d'ERC-EUiA i els Comuns, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox, suposa una "planificació realista i de llarg abast" per dignificar els barris, indica el consistori en un comunicat.
"No promet creixements impossibles, promet gestió, ordre, capacitat de gestió i resultats visibles", ha assenyalat el primer edil, que ha assegurat que el pla permetrà reforçar la construcció d'habitatge assequible i protegir les famílies.
La mesura es divideix en cinc grans partides: en primer lloc, 8,85 milions per ampliar i gestionar el parc assequible, incrementant-lo en 4.030 habitatges, i 10,95 milions per impulsar la rehabilitació i la millora energètica.
Finalment, 5,82 milions per reforçar la política municipal d'habitatge amb la creació d'un nou ens que completi l'objectiu de l'actual oficina d'habitatge; 1,96 milions per ajudar les famílies i prevenir la pèrdua d'habitatge, i 0,38 milions per controlar el bon ús del parc privat i garantir la connivència.