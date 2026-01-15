L'Hospitalet (Barcelona) suspèn la concessió de llicències per a nous hotels durant un any

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha suspès la concessió de llicències d'obres i activitats per a la construcció de nous hotels i apartahotels a la ciutat durant aquest any 2025.
La decisió l'ha pres aquest dijous la Junta de Govern Local i afecta tot el municipi excepte el sud de la C-31, regulada pel pla urbanístic Biopol-Granvia per al soterrament de la via, indica el consistori en un comunicat.
L'objectiu de la moratòria és guanyar temps per analitzar la situació actual dels allotjaments turístics a la ciutat, avaluar-ne l'impacte urbanístic, econòmic i social i estudiar com adequar el nou marc normatiu i regular la concessió de llicències.
L'acord s'afegeix al que va anunciar al novembre el consistori per extingir les llicències de pisos turístics a partir del 2028, i al de prorrogar 1 any la suspensió d'habitatges i apartaments d'ús turístic, a més dels albergs de joventut.
Segons les últimes dades de la Generalitat, l'Hospitalet compta amb 522 habitatges turístics registrats, situats sobretot als barris de Collblanc, la Torrassa i Santa Eulàlia, que el consistori espera guanyar com nous habitatges d'ús normal.