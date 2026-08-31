L'Hospitalet (Barcelona) supera els 500 patinets elèctrics requisats en el que va del 2026

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha superat aquest agost la xifra dels 500 patinets elèctrics requisats en el que va del 2026, en el marc del dispositiu policial Kanpai-Bastió, desenvolupat junt amb els Mossos d'Esquadra.
La xifra supera amb escreix la del 2025, en el qual es van requisar un total de 340 patinets, per la qual cosa mancant 4 mesos d'acabar l'any ja s'han retirat de circulació 162 més, un 47,6%, informa el consistori en un comunicat aquest dilluns.
Segons indica la policia de L'Hospitalet, el control dels patinets elèctrics té una doble finalitat: d'una banda, prevenir fugides ràpides després d'estirades o robatoris i, d'altra banda, detectar i retirar de la via pública els vehicles que incompleixen la normativa o poden representar un risc per a la seguretat vial.