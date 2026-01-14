Publicat 14/01/2026 18:34

L'Hospitalet (Barcelona) comença les obres de conservació de la façana de l'Ajuntament

Façana de l'Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha començat aquesta setmana la primera fase de les obres de conservació i manteniment de la façana de l'edifici consistorial.

En un comunicat aquest dimecres, el consistori explica que, malgrat haver mantingut l'edifici, la façana s'ha deteriorat i actualment presenta "diferents patologies als revestiments, elements ornamentals i motlles i una notable afectació d'humitat al sòcol per absorció d'aigua".

Els treballs, que costaran 256.840 euros, no alteren l'accessibilitat a l'edifici i s'hi podrà continuar entrant per la porta principal. Es preveu que s'allarguin 16 setmanes.

Contador

Contingut patrocinat