L'Hospitalet (Barcelona) aprova el pla de prevenció de drogues i addiccions 2023-2027

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha aprovat el pla de prevenció de drogues i addiccions per al període 2023-2027 que es focalitza en la població de 12 a 29 anys del municipi i a analitzar "la seva realitat" en el consum de drogues, pantalles i conductes de risc.

El pla estructura les actuacions que s'han de dur a terme en els propers quatre anys per prevenir, reduir i retardar l'inici del consum de substàncies i altres comportaments addictius o generadors de dependència, informa l'Ajuntament aquest divendres en un comunicat.

Per primera vegada, el consum de begudes energètiques s'inclou en la categoria d'addiccions, juntament amb substàncies com l'alcohol, el tabac, el cànnabis i altres drogues, així com l'abús de les pantalles i del joc.