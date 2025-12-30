L'habitatge segueix sent el principal problema per als barcelonins, segons el baròmetre municipal

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Un 87,4% dels veïns, a favor d'endurir les sancions per incivisme i un 64,3% de cooperar amb Palestina
BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -
Un 32,8% dels veïns i veïnes de Barcelona considera que l'accés a l'habitatge és el problema més greu que hi ha a la ciutat, segons el baròmetre semestral municipal, que torna a situar aquest tema com el principal problema per als barcelonins, seguit per la inseguretat que, amb un 25,2%, també repeteix lloc.
Ho han explicat aquest dimarts en roda de premsa la primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, i el director de l'Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentat l'enquesta del segon semestre de l'any, realitzada del 17 al 25 de novembre amb 803 entrevistes telefòniques.
Respecte a la primera onada del baròmetre, presentada al juliol, l'accés a l'habitatge i la inseguretat pugen 2,9 i 2,1 punts, respectivament, mentre que el turisme baixa fins a 3 punts, veient-se superat per la neteja i els problemes associats a la immigració, completant així els 5 principals problemes de la ciutat.
En concret, un 6,8% de barcelonins considera que la neteja és el problema més greu; un 6% creu que és la immigració; un 4,1%, el turisme; un 2,9%, la congestió del tràfic, i un 2% creu que és la massificació, el transport, les infraestructures, la comunicació o les obres.
MESURES
Respecte al grau d'acord amb algunes de les mesures recolzades pel govern municipal, gairebé un 90% dels enquestats es mostra a favor d'endurir les sancions per incivisme, com implementa la recent modificació de l'Ordenança de Convivència: concretament, un 64,4% està molt d'acord i un 21,6% bastant d'acord.
D'altra banda, un 64,3% està d'acord amb crear una estructura estable de cooperació solidària amb les ciutats de Palestina, a l'estil de la iniciativa del Districte 11, ideada per l'exalcalde Pasqual Maragall per recolzar a la ciutat de Sarajevo durant la guerra dels Balcans i recuperada per Collboni per cooperar amb Gaza en la seva guerra amb Israel.
Així mateix, un 71,8% dels enquestats es mostra a favor de connectar el tramvia per l'avinguda Diagonal i un 63,4% recolza limitar la quantitat de creuers que fan escala a Barcelona.
D'aquesta manera, Bonet ha defensat que les dades del baròmetre demostren que "les principals mesures que el govern està duent a terme són valorades positivament per la ciutadania".
Així mateix, ha destacat que els dos principals problemes que destaquen els veïns i veïnes es mantinguin, per la qual cosa veu reforçades l'acció de l'executiu a favor de l'accés a l'habitatge i la lluita contra la inseguretat.