L'habitatge arriba a màxims com la principal preocupació de Barcelona, fregant la inseguretat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Un 23% dels barcelonins considera que l'accés a l'habitatge és el problema més gran que hi ha a Barcelona després d'assolir el valor més alt de la sèrie històrica fregant la inseguretat, que continua encapçalant la llista amb un 23,8% malgrat baixar un 2,7%.
Molt per sota, els segueixen la neteja amb un 6,4%, que baixa un 0,4% respecte a l'any passat, el turisme amb un 6,2%, que puja un 0,5%, i la immigració amb un 4,8%, que es manté, segons l'última Enquesta de Serveis Municipals 2026, publicada aquest dimecres.
L'enquesta, que s'elabora anualment des del 1989, s'ha fet a partir 6.000 entrevistes domiciliàries als barcelonins de tots els districtes de la ciutat entre el 2 de febrer i el 30 d'abril d'aquest any.