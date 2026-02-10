L'exposició pel centenari del Metro de Barcelona tanca amb 39.899 visitants

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
L'exposició 'T-100. Cent anys de metro' de la Conselleria de Territori de la Generalitat sobre els 100 anys del Metro de Barcelona ha tancat amb 39.899 visitants des que es va inaugurar a l'octubre al Palau Robert.
Així ho ha informat en un comunicat aquest dimarts el Govern en el qual explica que la mostra oferia un recorregut per la història del suburbà, comissariada per Sergi Martín i Iago Blasi.
Ha afegit que durant aquest període, l'exposició ha registrat una mitjana de 459 visitants diaris i una mitjana mensual de 14.217, xifres que "confirmen l'interès del públic per aquesta proposta cultural i divulgativa".