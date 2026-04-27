L'exposició 'Gaudí: Finestres al Futur', acte central de l'Any Gaudí al Palau Güell de Barcelona

SERGI RAMOS - DIPUTACIÓN DE BARCELONA
BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El Palau Güell de la Diputació de Barcelona acull des del 21 d'abril i fins al 25 d'octubre l'exposició 'Gaudí: Finestres al Futur', una mostra organitzada pel mateix Palau en col·laboració amb l'empresa japonesa de productes arquitectònics, YKK AP, i que és l'acte central a l'edifici en el marc de l'Any Gaudí.
L'exposició mostra l'"atractiu de les finestres creatives i innovadores de Gaudí des de diferents angles presentant guarnicions de finestres reals i vidrieres que es feien servir antigament als seus edificis", informa la Diputació en un comunicat aquest dilluns.
La mostra també exposa maquetes i dibuixos, a més d'estudis de diferents investigadors i especialistes i es complementa amb un vídeo documental.