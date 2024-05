L'exposició floral a l'aire lliure 'Girona, Temps de Flors' s'adapta a la sequera aquest any

GIRONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -

L'exposició floral 'Girona, Temps de Flors' s'ha adaptat a la sequera en la 69a edició, que ha començat aquest dissabte al matí, informa l'Ajuntament en un comunicat.

Pels 137 projectes florals repartits per 109 espais han estat seleccionades les plantes i flors que requereixin menys aigua, espècies autòctones, plantes adaptades a climes secs, i flors seques i preservades.

Per adaptar-se a la sequera, no es podrà regar durant l'exposició (només es va fer divendres, durant el muntatge), i s'utilitza una esponja floral especial per garantir la humitat necessària per a la flor i que es conservi durant l'exposició.

INAUGURACIÓ

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i la vicealcaldessa, Gemma Geis, han intervingut en l'acte d'inauguració de la placa dels jardins de Josep Tarrés i Fontan, escriptor, poeta, activista i membre fundador de 'Temps de Flors'.

La vicealcaldessa, Gemma Geis, ha fet èmfasi en la situació del medi ambient al món durant el seu discurs i ha demanat "ser responsables i actuar per protegir-ho".

Després d'aquest acte han recorregut els projectes, també amb assistència de la vicepresidenta segona de la Diputació de Girona, Maria Àngel Planas i diversos regidors de l'Ajuntament.

NOVETATS I PROJECTES

Per a aquesta edició, s'ha ampliat l'horari d'obertura després dels hàbits de visita dels últims anys, per la qual cosa serà de 09.30 a 21.00 i s'allargarà fins a les 00.00 els dos dissabtes i dimecres 15 de maig a la nit especial 'Flors de Nit'.

Hi ha nous espais, com el pati gòtic de la casa Solterra, el camí de la reina Ermessenda, les voltes de la Rambla, el carrer Plateria, el jardí del Casino de Girona i la Casa dels Arts de Mas Ramada.

Es poden veure projectes amb diferents vessants: per la part de la cultura popular, els projectes florals de les Magnòlies, de la plaça del Vi, de la casa Solterrra, de la rotonda Rellotge i del carrer de l'Argenteria, mentre que per la part social es troben a l'avinguda de Ramon Folch.