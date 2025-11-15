L'exposició 'Els trens del centenari' de TMB mostra 5 trens històrics del Metro de Barcelona

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha inaugurat aquest dissabte, dins del Centenari del Metro, l'exposició 'Els trens del centenari. El patrimoni ferroviari del metro de Barcelona', davant del Centre Cultural La Farinera del Clot, amb 5 cotxes històrics restaurats.
Poden visitar-se, per fora i per dins, els cotxes restaurats de les sèries 100, 300, 400, 1100 i 3000 del Metro, que des de 1924 han donat servei a Barcelona, informa TMB en un comunicat.
L'exposició, que és gratuïta, pot visitar-se des d'aquest dissabte fins al 10 de gener, de dilluns a divendres de 10 a 18 hores i els caps de setmana d'11 a 19.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, l'ha inaugurat valorant que el Metro és el mitjà de transport que "millor garanteix el dret a la mobilitat i el que més democratitza el dret a desplaçar-se".
COLLBONI I BONET
També ha destacat que octubre ha estat el mes amb més validacions de la història del Metro, amb gairebé 46 milions de viatgers, i ha afegit que el Metro centenari "ha cosit els barris i ara ha de seguir cosint l'Àrea Metropolitana".
La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha agraït l'esforç de les persones que han fet possible "una exposició única a Barcelona", tenint en compte la complexitat d'exposar el patrimoni històric de la ciutat fora del seu espai habitual.
GARANTIR L'ACCESSIBILITAT
Per entrar als cotxes exposats s'han habilitat escales i rampes a l'altura del sòl dels combois, així com un recorregut de passarel·les entre tren i tren.
A més, els panells informatius inclouen codis Navilens, que permeten descarregar el contingut en format àudio en 24 idiomes per a les persones amb discapacitat visual.
La restauració dels 5 trens de l'exposició, que ha costat 2,1 milions d'euros, va començar durant 2024 en un procés que va comptar amb l'aprovació de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat.