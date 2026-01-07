L'exconseller Mascarell afirma que "Barcelona és una ciutat lluitada i Madrid una ciutat regalada"

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller de Cultura de la Generalitat i exregidor a l'Ajuntament de Barcelona, Ferran Mascarell, ha afirmat que "Barcelona és una ciutat lluitada i Madrid és una ciutat regalada".
Ho ha dit en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press, després de publicar el llibre 'Barcelona, una immersió ràpida', en la qual rebutja que Barcelona pugui ser cocapital d'Espanya perquè "la inversió és 99 a 1 favorable a Madrid".
També ha subratllat que no totes les ciutats han aguantat 2.000 anys i que Barcelona ha "aguantat malgrat la quantitat de clatellades que normalment han vingut de fora", en al·lusió al discurs pessimista sobre la capital catalana, segons ell.