L'exarquitecte en cap de Barcelona, sobre la sentència de Consell de Cent: "Va contra el sentit comú"

BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

L'exarquitecte en cap de Barcelona, Xavier Matilla, ha afirmat aquest dijous que la sentència que ordena desmantellar la reurbanització del carrer Consell de Cent "va contra el sentit comú".

En una anotació a X, antic Twitter, recollida per Europa Press, Matilla també ha assegurat que l'argument jurídic "és de traca", després que una jutgessa ha donat la raó a la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona (Barcelona Oberta) en les seves al·legacions contra l'eix verd del carrer Consell de Cent, impulsat en l'anterior mandat pel Govern de BComú i el PSC.

"Més enllà d'anar contra el sentit comú, l'argument jurídic és de traca: la transformació afecta una via local la funció de la qual és donar accés a edificis i enllaçar amb vies bàsiques, cosa que ja no és possible perquè ja no es pot recórrer en línia recta", ha argumentat.

Barcelona Oberta havia al·legat que l'acord era "una modificació encoberta del Pla General Metropolità (PGM)", mentre que l'Ajuntament va argumentar que la transformació és un projecte d'obres ordinari per convertir Consell de Cent en una via urbana de prioritat invertida amb plataforma única, i empara en les seves competències en matèria de medi ambient i mobilitat.

El consistori va al·legar que és innecessària la modificació del plantejament perquè les obres no modifiquen el règim jurídic del sòl, ni la funcionalitat del carrer.