L'estació de Metro de Congrés de la L5 de Barcelona passa a dir-se Congrés/Indians

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -
L'estació de Congrés de la L5 de Metre de Barcelona ha passat a dir-se Congrés/Indians a partir d'aquest dissabte, informa l'Ajuntament en un comunicat.
El canvi de nom s'ha celebrat amb una xocolatada popular i jocs infantils, i han acudit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la regidora del districte de Sant Andreu, Marta Villanueva.
L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va decidir l'any 2022 que algunes estacions de Metro i tren havien de canviar de nom per a una millor adequació a la realitat del lloc, com en el cas de l'estació de Congrés.