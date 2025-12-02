L'estació de metro Ciutadella-Vila Olímpica acaba l'adaptació per a persones amb mobilitat reduïda

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha enllestit l'adaptació per a persones amb mobilitat reduïda de l'estació de Ciutadella-Vila Olímpica del Metro de Barcelona, informa en un comunicat aquest dimarts.
Els treballs han comportat una inversió de 5,8 milions d'euros, finançats a través dels fons Next Generation de la Unió Europea.
S'han instal·lat tres ascensors per connectar el carrer amb les andanes (un per connectar el carrer amb el vestíbul i dos per comunicar el vestíbul amb les andanes) i les andanes s'han ajustat a l'alçada dels trens.