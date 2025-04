L'escriptora Rivera Garza destaca el poder de la lectura a la societat: "És respirar a l'uníson"

Marcé: "Contra les reculades i les intoleràncies es necessiten més llibres i més paraules"

L'escriptora, traductora i crítica literària mexicana Cristina Rivera Garza ha reivindicat el poder de la lectura per modelar la societat: "Llegir és respirar a l'uníson", ha destacat al Pregó de la Lectura de Barcelona 2025.

"Ens uneix la respiració que ens manté amb vida i en estat d'alerta i llestos pel que vindrà", ha sostingut en un acte al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona previ a la Diada de Sant Jordi, que se celebra aquest dimecres, inaugurat pel regidor de Cultura, Xavier Marcé.

També ha defensat la potència de la imaginació, però també el seu perill, en les seves paraules, per produir noves realitats: "La veritable lectura ens transforma, entrem a un llibre sent una persona i en sortim d'ell sent una altra".

D'aquesta manera, ha afirmat que festivitats com la de Sant Jordi "equivalen a l'Amazones mateix, que produeix l'atmosfera que fa possible la respiració", reconecta als ciutadans i els fa possible produir un món nou.

Rivera Garza ha dedicat el pregó als migrants i al seu paper indispensable per sostenir a la societat de tantes maneres i fer la vida més suportable i més feliç, textualment: "Sent jo mateixa una migrant al país on he viscut durant molts anys, els Estats Units, és molt fàcil identificar-me amb les lluites, l'experiència, els somnis i les ambicions que porta el desplaçament".

"MÉS LLIBRES I MÉS PARAULES"

En la presentació del pregó, Marcé ha defensat el poder de la lectura i de Sant Jordi per combatre la reculada democràtica: "Contra les reculades i les intoleràncies es necessiten més llibres i més paraules".

"Paraules fermes, valentes, insubornables, com les de la Cristina. Paraules que desencadenin accions. Més paraules i més lectura. I més Sant Jordi tots els dies i a tot el món", ha afegit.

També ha recordat al papa Francesc, mort aquest dilluns, com a ferm defensor de la lectura, i a l'escriptor hispanoperuà Mario Vargas Llosa, mort diumenge passat, com a figura destacada al món de la literatura.