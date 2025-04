Les visites guiades a les coves de Mura (Barcelona) comencen aquest dissabte

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -

Les visites guiades a les coves de Mura, al parc natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac (Barcelona), comencen aquest dissabte i es faran cada dia festiu de 10.45 a 14 hores fins que acabi la temporada.

L'activitat està dirigida per una interpretadora experta que acompanya el grup durant el recorregut d'accés a la cavitat, que suposa una caminada d'1 hora per camins estrets i irregulars durant la visita a l'interior, d'uns 20 minuts, indica la Diputació de Barcelona en un comunicat aquest dijous.

L'activitat té un preu de 6 euros per als adults i de 4 per als nens de 6 a 12 anys i els més grans de 65 anys, i per participar-hi cal fer una reserva prèvia, portar calçat adequat, frontal, aigua i una peça d'abric per a l'interior de la cova, on la temperatura és d'uns 12°C.