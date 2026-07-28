Les Umic de la Diputació de Barcelona visitaran 17 municipis aquest agost

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Les unitats mòbils d'informació al consumidor (Umic) de la Diputació de Barcelona visitaran 17 municipis de la demarcació durant aquest agost que no disposen d'un servei municipal de consum.
Els desplaçaments permetran oferir atenció "presencial i personalitzada" a la ciutadania de les poblacions, que en tots els casos tenen menys de 20.000 habitants.
Així, les Umic portaran el servei a 5 comarques, visitant 4 municipis de l'Anoia, 4 del Bages, 1 del Baix Llobregat, 3 del Berguedà i 5 del Vallès Occidental.