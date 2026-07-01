Les Tres Xemeneies crea un web per explicar la transformació i història de la zona

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Front Marítim del Besòs, la societat conjunta formada per Endesa i Metrovacesa, en col·laboració amb el Consorci del Besòs, ha obert un web sobre les Tres Xemeneies del Besòs per explicar la transformació de la zona i el seu passat industrial.
La plataforma tresxemeneiesdelbesos.cat és un "relat digital viu" que reuneix els principals continguts vinculats a l'àmbit i a la seva transformació, perquè els usuaris n'entenguin l'evolució i el seu paper en la memòria del territori, explica un comunicat aquest dimecres.
Entre els continguts destaquen un mapa interactiu del pla director urbanístic que facilita la lectura del projecte, una sèrie de testimonis en vídeo dels impulsors i un apartat d'actualitat, com a "porta d'entrada" de la ciutadania a les Tres Xemeneies.