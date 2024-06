Les rutes guiades a cementiris de Barcelona atreuen més del doble de visitants que el 2020

Cementiris de Barcelona augura que la xifra continuarà creixent

BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -

Les rutes guiades a cementiris de Barcelona han atret més del doble de visitants el 2023 respecte del 2020, amb la qual cosa ha passat dels 4.058 als 10.440, xifra que suposa un increment del 157% en els últims quatre anys, segons fonts de Cementiris de Barcelona consultades per Europa Press.

Aquestes visites es duen a terme sota la iniciativa la 'Ruta dels Cementiris', que pretén "promoure el paisatge funerari" i donar a conèixer la història dels cementiris de la ciutat.

S'ofereixen de manera lliure --seguint les explicacions a la pàgina web-- o guiada als cementiris de Montjuïc i el Poblenou, i es poden demanar amb antelació als de Sant Andreu, les Corts, Sarrià i Sant Gervasi.

A més, l'últim dijous de març i d'octubre es programa una ruta guiada nocturna teatralizada amb personatges d'època, acompanyats de música en directe i espelmes.

INCREMENT PROGRESSIU

Aquest increment de participants en les rutes ha estat progressiu des del 2020, quan en van ser 4.058; el 2021 van ser 8.257; i el 2022, 9.689.

Aquest any, hi ha hagut 3.820 visitants des de l'1 de gener fins al 30 d'abril del 2024, han detallat les mateixes fonts.

AUGUREN QUE LA XIFRA CONTINUARÀ AUGMENTANT

Cementiris de Barcelona valora "molt positivament" que la ciutadania local i de fora de la ciutat participi en les seves activitats culturals, cosa que atribueix a l'interès pel patrimoni funerari.

Consideren que encara queda camí per recórrer i estan "segurs" que cada any hi haurà un increment de visitants.

MÉS VISITANTS A MONTJUÏC

El cementiri de Montjuïc és el que rep més visitants en les rutes, atès que ofereix visites al Fossar de la Pedrera, un espai memorial dedicat a les víctimes del franquisme i la tomba del president de la Generalitat Lluís Companys.

També ofereix una visita a la Col·lecció de Carrosses Fúnebres, una mostra de vehicles fúnebres dels segles XVII i XIX, i una ruta combinada que explica la part històrica del recinte.