Les restes arqueològiques trobades a La Rambla de Barcelona es documentaran i taparan parcialment

BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

Les restes arqueològiques trobades a les obres de reurbanització de La Rambla de Barcelona es documentaran i taparan protegides amb sauló i terra per a la seva conservació, de manera que qualsevol intervenció posterior tingui en compte la seva localització i l'estat d'aquestes restes històriques.

Ho ha explicat aquest dimecres als periodistes el membre del Servei d'Arqueologia de Barcelona Xavier Maese, al costat de les restes del Semibaluard de Drassanes i de les casernes de Drassanes (finals del XVIII) i del convent de Sant Francesc, que va funcionar del XIII al XIX.

Maese també ha afirmat que algunes de les restes trobades "per motius d'obra, s'han de documentar, excavar i eliminar parcialment o desmuntar parcialment"; per exemple, per la instal·lació de pilones de seguretat, que són retràctils i afecten molt el subsol, ha dit.

Com s'ha d'acabar d'excavar La Rambla de principi a fi (des de Drassanes fins a Canaletes), els arqueòlegs continuaran intervenint per documentar "tot el que surti".

L'Ajuntament considera que l'àrea té un alt interès històric i arqueològic perquè formava part de la ciutat ja des de la primera ocupació prehistòrica.

"SORPRESA A MITGES"

L'arqueòleg director de la intervenció, Carles Carbonell, ha assegurat aquest dimecres també en declaracions a periodistes que les restes trobades tenen "un valor molt important" perquè són d'un moment molt concret d'una zona molt concreta de la Rambla.

Carbonell ha explicat que és un jaciment molt gran, de 3,5 hectàrees, i que trobar les restes arqueològiques ha estat una "sorpresa a mitges perquè realment hi havia nombrosa documentació, sobretot plànols antics" de la zona, per la qual cosa ja se sabia més o menys que existien les restes trobades.

"El que no se sabia és en quin grau de destrucció estaria tot", ha afegit.

RESTES TROBADES I DOCUMENTADES

A més d'alguns trams del Semibaluard de Drassanes, de les casernes de Drassanes i de l'antic convent de Sant Francesc, s'ha documentat una sínia de pedra que proveïa d'aigua freàtica els jardins del convent entre els segles XIII i XVIII i que va ser incorporada dins del Semibaluard.

Al març ja es van trobar en l'excavació restes del baluard, de les casernes i el mur d'una de les naus de la Generalitat de les Drassanes Reials, datat del XVII, i es va poder documentar el col·lector original de la primera reforma de La Rambla de finals del XVIII.

Aquest primer tram de les obres de la reurbanització (a la zona de Drassanes) es va iniciar l'octubre del 2022 i està previst que finalitzi la primavera del 2024.