Les platges de Badalona, Arenys de Mar i Montgat (Barcelona) reprenen la seva activitat aquest dilluns

BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Les platges de Badalona i Arenys de Mar (Barcelona) han reprès la seva activitat aquest dilluns després de restringir-se el bany durant el cap de setmana per la mala qualitat de l'aigua.
Segons indica l'Ajuntament de Badalona en diversos missatges a 'X', les 9 platges de la ciutat estan lliures de restriccions i totes han hissat la bandera verda aquest inici de setmana, una vegada passat l'episodi de sòlids flotants.
Respecte a Arenys de Mar, el Departament d'Interior i Seguretat Pública assenyala en el visor de l'estat del litoral que les 3 platges del municipi han obert al públic, també amb bandera verda.
Un altre dels municipi que també va restringir el bany aquest cap de setmana és Montgat (Barcelona), que les seves dues platges també han reprès la seva activitat aquest dilluns però amb bandera groga, han indicat fonts municipals.
Aquest dissabte sobre les 12 del matí es va prohibir el bany en totes les platges de Badalona i la platja de la Picòrdia d'Arenys, i sobre les 16 hores es va estendre a les platges dels Roques i els Barques a Montgat.