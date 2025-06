Les piscines a l'aire lliure de Barcelona obriran durant el mes de juny per a la temporada d'estiu

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -

Les piscines a l'aire lliure de Barcelona obriran progressivament durant el mes de juny fins a la setmana de Sant Joan, amb normalitat i sense restriccions per a la temporada d'estiu, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

Les catorze piscines a l'aire lliure estan distribuïdes per vuit districtes de la ciutat, obriran els set dies de la setmana i són accessibles per a tothom, incloses les persones amb mobilitat reduïda.

A Ciutat Vella obrirà el Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella i el Centre Esportiu Municipal Sant Sebastià; a Sants-Montjuïc ho farà el Centre Esportiu Municipal Piscines Bernat Picornell i les Piscines Municipals de Montjuïc.

A Sarrià-Sant Gervasi obrirà el Centre Esportiu Municipal Can Caralleu; a Gràcia, el Centre Esportiu Municipal Can Tota i el Llac del parc de la Creueta del Coll; a Nou Barris ho farà el Centre Esportiu Municipal Can Dragó; i a Sant Martí obrirà el Centre Esportiu Municipal Bac de Roda.

Al districte d'Horta-Guinardó obrirà el Centre Esportiu Municipal Guinardó, la Piscina Municipal de la Clota i el Centre Municipal Tennis Vall Hebron; i a Sant Andreu ho farà el Centre Esportiu Municipal Bon Pastor i el Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella.