Les ordenances fiscals de Collboni superen el primer tràmit amb el suport de BComú i ERC

Es votaran definitivament en el ple de desembre

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

La proposta d'ordenances fiscals 2025 del govern de Jaume Collboni ha superat el primer tràmit aquest dimecres en la Comissió d'Economia i Hisenda, amb el suport del govern municipal (PSC), BComú i ERC, i els vots en contra de Junts, el PP i Vox.

Es tracta del primer pas abans de ser aprovades definitivament en el ple de desembre, quan es tornaran a sotmetre a votació.

El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha dit que les ordenances no volen incrementar la pressió impositiva, però sí fer servir la fiscalitat turística com una eina per gestionar el turisme, adaptar la fiscalitat ambiental i per a la promoció econòmica.

En aquest sentit, proposen augmentar l'impost de béns immobles (IBI) a 208 hotels de luxe i a les terminals de creuers, i també una nova taxa obligatòria per a autocars turístics a la Zona Bus 4.0 i un increment de la taxa de residus, entre altres qüestions.

Valls ha agraït a republicans i Comuns el seu suport a la proposta i ha valorat que les tres formacions estan "en un entorn de generació de confiança".

JANET SANZ

No obstant això, la portaveu de BComú, Janet Sanz, ha demanat a Valls que "no es confiï" perquè no té assegurats els vots dels Comuns, i ha recordat textualment que queda molt camí per fer i molts compromisos per complir.

En aquest sentit, Sanz ha destacat les propostes del seu grup sobre limitar els lloguers de temporada i no implementar "ajuts als rendistes com els que acaba d'anunciar Pedro Sánchez".

També ha recordat que plantegen congelar les tarifes del transport públic, el decreixement turístic, revisar els preus públics del Park Güell, i sancionar més les terrasses que incompleixin la normativa.

Valls ha explicat que portaran una proposta al Consell d'Administració de Barcelona Serveis Municipals (BSM) sobre l'increment del preu d'entrada del Park Güell i ha assenyalat que hi ha "camí per recórrer per si l'IBI finalment es queda" en 1,08 o 1,3%.

JORDI CASTELLANA

El portaveu d'ERC a l'Ajuntament, Jordi Castellana, ha dit que, amb el seu vot positiu, el que han fet és "iniciar un camí" en el qual encara queden aspectes per concretar.

ERC ha demanat duplicar l'impost turístic de 4 a 8 euros --Valls ha respost que preveuen demanar al Parlament aquest marge fiscal--, i implementar bonificacions per a la recollida porta a porta i modificar la taxa de residus, cosa que Valls veu "de manera positiva".

TREMOSA, ESTELLER I DE ORO

El regidor de Junts Ramon Tremosa ha afirmat que el seu grup hauria combinat l'increment de recaptació amb una reducció de la pressió fiscal, i que els hauria agradat poder acordar alguna qüestió amb el govern municipal.

L'edil popular Àngels Esteller ha qualificat de "molt mala notícia" per a Barcelona que el govern municipal acordi les ordenances fiscals amb els Comuns i ERC, perquè creu que consoliden la pressió fiscal a les classes mitjanes i mantenen l'IBI molt alt, segons ella.

Finalment, el líder de Vox al consistori, Gonzalo de Oro, ha criticat el govern de Collboni per no ser "conscients del que ha pujat el cistell de la compra i com de justa va la gent".