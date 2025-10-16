Les ordenances fiscals del 2026 superen el primer tràmit amb el suport de BComú i ERC

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Les ordenances fiscals del 2026 proposades pel govern de l'alcalde de Barcelona, Jame Collboni, han superat el primer tràmit en la comissió d'Economia i Hisenda, en què ha comptat amb el suport del PSC, BComú i ERC.
Després de tirar endavant en la sessió extraordinària d'aquest dijous, les ordenances s'hauran de sotmetre novament a votació en el ple del mes de desembre per a l'aprovació definitiva.
Tant republicans com Comuns havien anunciat abans de la comissió el seu suport a les ordenances fiscals i els pressupostos de Collboni després d'arribar a sengles acords amb el govern municipal.