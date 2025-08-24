Les obres a la xarxa d'aigua freàtica de Barcelona amplien en un 20% la capacitat

BARCELONA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
Les obres d'ampliació de la xarxa d'aigua freàtica de Barcelona estan ampliant un 20% la capacitat d'aigua subterrània per a diferents usos, com la neteja de carrers i el reg de parcs i jardins.
La capacitat d'aquest recurs hídric a la ciutat augmentarà així en 150.000 metres cúbics, l'equivalent a 60 piscines olímpiques, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest diumenge.
Les obres han finalitzat en tres àmbits d'actuació: el sistema d'Alfons el Magnànim, on s'han millorat les canonades de distribució; el sistema de Palau Reial, on s'ha construït una nova canonada que travessa l'avinguda Diagonal; i el proveïment de la Diagonal amb el carrer Consell de Cent, on s'ha estès la xarxa perquè travessi el passeig de Sant Joan.
D'altra banda, manquen encara tres àmbits en els quals les obres estan en procés: en els sistemes de Can Batlló i l'Eixample, on s'adeqüen canonades i dipòsits, s'espera que les obres acabin a l'octubre; i en el sistema Montjuïc acabaran les obres el primer trimestre del 2026, amb tres nous dipòsits construïts.
La inversió ha estat de vint milions d'euros dins del Pla Endreça municipal, amb l'objectiu d'augmentar en 21 hectàrees les zones verdes que es reguen amb aquest recurs hídric, una adaptació important per enfrontar-se a períodes de sequera, explica l'Ajuntament.