Les obres del tramvia de Barcelona tallen el trànsit a Castillejos i Bailèn des del dimarts

També hi haurà talls a Roger de Flor i Padilla a finals de setembre

Les obres per unir els tramvies tallen des d'aquest dimarts el trànsit als carrers Castillejos i Bailèn a les seves respectives confluències amb l'avinguda Diagonal, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Del 12 al 27 de setembre no es podrà baixar per Castillejos al seu encreuament amb el carrer Aragó, per la qual cosa la circulació es desviarà per Aragó i Lepant.

Passarà el mateix a l'encreuament de Castillejos amb Consell de Cent, i el trànsit rodat haurà d'anar a cercar els carrers Aragó i Lepant.

El tram entre Consell de Cent i Diagonal serà només per a accés de veïns (guals) i serveis, quedant habilitat en doble sentit.

La parada de bus de la línia V23 (la situada a Castillejos entre Consell de Cent i Aragó) estarà anul·lada mentre duri l'afectació.

BAILÉN-DIAGONAL: TALLAT FINS Al DIA 20

Des d'aquest dimarts fins al 20 de setembre es tallarà el trànsit a Bailèn amb Diagonal, excepte per vehicles de veïns i serveis del tram.

D'aquesta manera, la circulació es desviarà per Provença, Girona, Còrsega, Bruc i València, amb posterior reincorporació a Bailèn.

TALLS A ROGER DE FLOR I PADILLA

A més, del 26 de setembre a principis d'octubre, les mateixes actuacions tallaran Roger de Flor entre València i Diagonal, i la circulació es desviarà per València, Sicília i Mallorca, per reincorporar-se després al sentit ascendent de Roger de Flor.

El tram entre Mallorca i Diagonal quedarà en sense sortida, amb accés exclusiu pel veïnat i els vehicles d'emergència.

I del 27 de setembre a mitjan octubre, també es tallarà l'encreuament Padilla-Diagonal, amb un desviament de circulació que es farà pels carrers Diputació, Marina i Consell de Cent per reincorporar-se a Padilla en sentit pujada.