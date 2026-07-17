Les obres del pont del Petroli de Badalona (Barcelona) avancen amb la instal·lació de la pontona

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha coordinat aquest divendres la instal·lació de la pontona que servirà de plataforma per executar les obres de rehabilitació del pont del Petroli de Badalona (Barcelona) des del mar.
El gerent de l'AMB, Ramon Torra, ha declarat que el pont té una complexitat tècnica "important" per dissenyar-lo sent menys vulnerable als temporals, informa la institució en un comunicat.
El segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia, ha explicat que la instal·lació de la pontona escenifica un dia "molt important per a la recuperació d'un símbol de Badalona".
L'AMB ha afegit que la instal·lació de la infraestructura és una de les fases "més rellevants" dels treballs, que es preveu que estiguin enllestits a finals d'any, i que té 30 metres de llarg i 18 d'ample, amb columnes de 20 metres d'alçària que garanteixen en ancoratge i estabilitat.
Les obres de reconstrucció del pont van començar al maig amb l'objectiu de reparar els desperfectes ocasionats pel temporal Gloria del gener del 2020, en un projecte cofinançat per l'Ajuntament de Badalona i l'AMB per 4 milions d'euros.